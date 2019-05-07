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06:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пятнадцатилетний капитал

Сколько получают несовершеннолетние дети политиков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам декларационной кампании чиновников у многих их детей обнаружены немалые доходы. Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству. Впрочем, источники их дохода остаются скрытыми. У детей одного из региональных чиновников обнаружился дом в Канаде.

Самый богатый ребенок в Госдуме, получивший 2,866 млн руб., — у депутата от «Единой России» Елены Серовой. Остальные «думские» дети большими доходами похвастаться не могут: от 10 руб. до 100 тыс. руб. Ребенок единоросса Заура Искендерова владеет земельным участком 1650 кв. м, домом 420 кв. м и половиной квартиры, ребенок единоросса Алексея Красноштанова — квартирой 160 кв. м, ребенок Андрея Лугового (ЛДПР) — участком 1000 кв. м и домом 130 кв. м. У ребенка вице-спикера Сергея Неверова («Единая Россия») в собственности 1/5 дома, участка и топочной. Практически у всех депутатских детей недвижимость (квартиры, дома и участки) находится либо в долевой собственности, либо в пользовании.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что это связано с тем, что перед думскими выборами 2016 года «предвыборные списки чистили от бизнесменов»: «Идея заключалась в том, чтобы набрать в нижнюю палату побольше общественников и поменьше олигархов».

В Совете федерации (СФ) самый богатый ребенок у представителя Ростовской области Евгения Бушмина. Согласно декларациям сенатора, ребенок получает доход по 1,5 млн руб. третий год подряд, кроме того, на него зарегистрирована квартира 72,7 кв. м. Ребенок члена СФ от Ставропольского края Михаила Афанасова получил 126 тыс. руб. и владеет домом 331 кв. м. Двое детей Сергея Мамедова имеют доход по 10 тыс. руб. каждый. При этом у них в собственности участок 2021 кв. м, дом 492 кв. м и нежилое помещение 162 кв. м.

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Больше всего недвижимости обнаружилось у детей сенатора от Московской области Алексея Русских. Им принадлежит семь участков для дачного строительства, жилое строение без права регистрации, четыре квартиры, семь машино-мест, хозяйственное строение. У Александра Бабакова (Тамбовская область) ребенок владеет квартирой 250 кв. м в Бельгии. У ребенка Владимира Лаптева (Новосибирская область) два участка (796 и 1420 кв. м) и объект индивидуального строительства (209 кв. м), у ребенка Юрия Федорова (Удмуртия) участок 943 кв. м. У детей Дмитрия Савельева (Тульская область) две квартиры (293 и 247 кв. м) и два машино-места (по 19 кв. м). У ребенка Игоря Панченко (Тульская область) две квартиры (80 и 198 кв. м) и два гаража (25 и 39 кв. м).

Вероятно, вклад или дивиденды приносят доход ребенку депутата Белгородской облдумы и гендиректора агрохолдинга «Промагро» Константина Клюки. В 2018 году он получил 1,2 млн руб. В этом диапазоне заработок несовершеннолетнего был и в течение предшествующих трех лет. Двое детей председателя комитета по государственному устройству заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуарда Яунгада получили в 2018 году доход по 1,3 млн руб. каждый. Один из двух детей депутата Светланы Каменской получил 186,7 тыс. руб.

Один из несовершеннолетних детей заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой получил 720 тыс. руб. и владеет квартирой, которая у чиновницы в пользовании. У самой госпожи Раковой в собственности нет ничего.

Двое несовершеннолетних детей министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Газарова имеют в собственности дом 160 кв. м в Канаде. У одного из детей ставропольского депутата Анатолия Жданова обозначен доход в 46 тыс. руб. и дом 101 кв. м. Второй ребенок господина Жданова — собственник дома 51 кв. м. Квартира 66 кв. м есть у сына депутата Александра Шаробока. Депутат Роман Завязкин показал доход несовершеннолетнего ребенка в размере 12 руб. 77 коп.

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У ребенка спикера челябинского заксобрания Владимира Мякуша есть квартира 193 кв. м. За детьми двоих депутатов числятся дома: у ребенка директора по экономике ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Андрея Еремина площадью 447 кв. м, у наследника вице-спикера заксобрания Олега Голикова — 298 кв. м. Дочь председателя комитета по туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка владеет квартирой 92 кв. м. Два сына заместителя начальника организационно-контрольного управления правительства Астраханской области Андрея Черникова заработали за 2018 год по 107 тыс. руб. В декларации министра цифрового развития Калмыкии Константина Патрушева указано, что его ребенок получил за год 22,9 тыс. руб., при этом раскрыт источник дохода, что указывается крайне редко, — стипендия. Богатейший парламентарий Кузбасса, управляющий директор АО «Евраз-ЗСМК» единоросс Алексей Юрьев указал доход ребенка в размере 66 тыс. руб. Сам господин Юрьев заработал почти столько же, сколько все остальные 45 депутатов региона, — 485 млн руб.

В отличие от Госдумы чисткой списков в регионах если и занимались, то не столь усердно, полагает господин Галлямов. «Не исключено, что региональные депутаты просто менее искушены и не привыкли к внимательному контролю со стороны общественности. Поэтому маскируют свои богатства они совсем примитивно», — заявил «Ъ» политолог Аббас Галлямов.

Отдел политики

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