06:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пятнадцатилетний капитал
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков.
По итогам декларационной кампании чиновников у многих их детей обнаружены немалые доходы. Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству. Впрочем, источники их дохода остаются скрытыми. У детей одного из региональных чиновников обнаружился дом в Канаде.
Самый богатый ребенок в Госдуме, получивший 2,866 млн руб., — у депутата от «Единой России» Елены Серовой. Остальные «думские» дети большими доходами похвастаться не могут: от 10 руб. до 100 тыс. руб. Ребенок единоросса Заура Искендерова владеет земельным участком 1650 кв. м, домом 420 кв. м и половиной квартиры, ребенок единоросса Алексея Красноштанова — квартирой 160 кв. м, ребенок Андрея Лугового (ЛДПР) — участком 1000 кв. м и домом 130 кв. м. У ребенка
В Совете федерации (СФ) самый богатый ребенок у представителя Ростовской области Евгения Бушмина. Согласно декларациям сенатора, ребенок получает доход по 1,5 млн руб. третий год подряд, кроме того, на него зарегистрирована квартира 72,7 кв. м. Ребенок члена СФ от Ставропольского края Михаила Афанасова получил 126 тыс. руб. и владеет домом 331 кв. м. Двое детей Сергея Мамедова имеют доход по 10 тыс. руб. каждый. При этом у них в собственности участок 2021 кв. м, дом 492 кв. м и нежилое помещение 162 кв. м.
Больше всего недвижимости обнаружилось у детей сенатора от Московской области Алексея Русских. Им принадлежит семь участков для дачного строительства, жилое строение без права регистрации, четыре квартиры, семь
Вероятно, вклад или дивиденды приносят доход ребенку депутата Белгородской облдумы и гендиректора агрохолдинга «Промагро» Константина Клюки. В 2018 году он получил 1,2 млн руб. В этом диапазоне заработок несовершеннолетнего был и в течение предшествующих трех лет. Двое детей председателя комитета по государственному устройству заксобрания
Двое несовершеннолетних детей министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Газарова имеют в собственности дом 160 кв. м в Канаде. У одного из детей ставропольского депутата Анатолия Жданова обозначен доход в 46 тыс. руб. и дом 101 кв. м. Второй ребенок господина Жданова — собственник дома 51 кв. м. Квартира 66 кв. м есть у сына депутата Александра Шаробока. Депутат Роман Завязкин показал доход несовершеннолетнего ребенка в размере 12 руб. 77 коп.
У ребенка спикера челябинского заксобрания Владимира Мякуша есть квартира 193 кв. м. За детьми двоих депутатов числятся дома: у ребенка директора по экономике ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Андрея Еремина площадью 447 кв. м, у наследника
В отличие от Госдумы чисткой списков в регионах если и занимались, то не столь усердно, полагает господин Галлямов. «Не исключено, что региональные депутаты просто менее искушены и не привыкли к внимательному контролю со стороны общественности. Поэтому маскируют свои богатства они совсем примитивно», — заявил «Ъ» политолог Аббас Галлямов.
Отдел политики