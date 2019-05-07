10:30 (мск), источник: Газета.Ру
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Почему продолжается отток населения с Дальнего Востока.
Правительство выделяет десятки миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока, в том числе по программе «Дальневосточный гектар». Но желающих приехать и начать тут бизнес ничтожно мало. Сдавать земли в аренду китайцам — тоже не вариант. В итоге отток населения на «большую землю» продолжается, регион пустеет.
Премьер Дмитрий Медведев в понедельник, 6 мая, распорядился выделить дополнительно 1 млрд рублей на поддержку агробизнеса на Дальнем Востоке. Одиннадцать дальневосточных регионов получат эти деньги в течение трех лет. В этом году — 360,3 млн рублей, в следующем — 338,1 млн и еще 370,2 млн — в 2021 году.
Чиновники выделяют эти средства в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Миллиард — это немного. Тем более, что когда дело дойдет до распределения по регионам. Например, Камчатский край получит в этом году 39,8 млн рублей, Приморье — 96,5 млн рублей, уточняется на официальном сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (является структурой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики — «Газета.Ru»).
Но на самом деле миллиард — лишь небольшая часть
Значительная часть этих средств так или иначе связана с реализацией программы по возрождению Дальнего Востока, превращению этого региона в территорию опережающего развития и слома тренда на отток населения с окраины империи на «большую землю».
Под эту идею три года тому назад президент с подачи полпреда Юрия Трутнева утвердил среди прочих инициатив программу «дальневосточного гектара». Согласно закону, земля в пределах 1 га предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пятилетнего срока освоенный гектар можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.
Гектар сначала выдавали только местным и при этом был небольшой размер «подъемных» на переезд и обустройство на месте. Желающих переселиться почти не нашлось и программу
Тем не менее программа забуксовала уже на второй год после старта в 2016 году. Даже субсидии россияне брать не хотят. «С начала реализации программы (по январь 2019 года) мерами господдержки воспользовались около 1,8 тыс. получателей “дальневосточных гектаров” на сумму 523 млн руб.», — уточнили «Газете.Ru» в Агентстве по развитию человеческого капитала.
Еще на рассмотрении ведомства находится 5,4 тысячи заявлений, по которым принято положительное решение о предоставлении земли.
Итого дальневостоный гектар оказался востребованным для 73 тысяч россиян.
Наибольшее количество заявлений на «дальневосточный гектар» поступило от самих же дальневосточников — 83%.
Более того, некоторые из них новых собственников гектара, взяв землю, пока не решили, что будут с ней делать.
Вариантов для открытия бизнеса не так уж и много. Построить теплицу для выращивания овощей или клубники, сажать сою. Сам полпред Юрий Трутнев в интервью «Газете.Ru» ранее говорил, что с удовольствием взялся бы выращивать аквакультуру (морских гребешков, лобстеров, рыбу), если бы это было совместимо с госслужбой.
Еще одна распространенная
«Я считаю, что интерес к дальневосточному гектару со стороны потенциальных получателей снизился. За все время в Магадане заключено около 160 договоров на предоставление земли»,— цитирует MagadanMedia зампреда Магаданской городской думы Виктора Баринова.
То есть часть приезжих готовы построить здесь себе дом и жить за счет подсобного хозяйства. Лишь около половины (46%) участников программы «дальневосточный гектар» планируют использовать полученную землю для различных видов предпринимательской деятельности.
По мнению городского чиновника, причина низкого интереса к дальневосточному гектару в том, что потребности колымчан не соответствуют возможностям использования земельных участков. Не все хотят работать на земле, заниматься сельским хозяйством. Порядка 11% договоров с переселенцами заключено на занятие «туристической и рекреационной деятельностью».
Магаданская область могла бы стать центром туризма, не менее популярным, чем Камчатка с ее вулканами и горячими источниками, считает Баринов. Но для этого необходимо менять законодательство, чтобы можно было получать видовые участки, на берегах водоемов.
Созданный на арендованном участке объект недвижимости невозможно застраховать, и, как следствие, взять под него кредит на развитие предприятия. В итоге туризм не развивается.
Сейчас на Дальнем Востоке обсуждается резонансная идея — cдавать в аренду иностранным фермерам до миллиона гектаров сельскохозяйственных земель региона.
Дальневосточные земли могли бы быть открыты для зарубежных инвесторов, и в России рассчитывают главным образом на спрос со стороны китайцев.
Граждане КНР могли бы выращивать здесь соевые бобы, пшеницу и картофель.
Власти идею с арендой гектара иностранцам не поддерживают. «Получить «дальневосточный гектар» в собственность могут только россияне.
Закон о «дальневосточном гектаре» исключает возможность получения в собственность земельных участков иностранными гражданами. Переуступка «дальневосточного гектара» иностранцам также невозможна, — пояснили «Газете.Ru» в Агентстве по развитию человеческого капитала.
До пяти лет участок находится в безвозмездной аренде, но даже после пятилетнего срока освоения земли, когда участок переходит в собственность, продажа его иностранцам или лицам без гражданства, иностранным юрлицам запрещена по закону. Нельзя выделить гектар и тем юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых имеется доля иностранного государства, международной организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц.
При этом конечной целью всех федеральных программ, развернутых на Дальнем Востоке, является создание благоприятных и комфортных условий для граждан, отмечают в Агентстве.
Россияне с Дальнего Востока бегут, а китайцам землю не дают. В итоге Дальний Восток пустеет. В агентстве, призванном развивать человеческий капитал, просто фиксируют всем известную проблему: «остановить отток населения из Дальневосточного округа, несмотря на предпринимаемые усилия, пока не удается».
Об этом же в Госдуме 18 апреля говорил премьер Дмитрий Медведев.
По итогам 2017 года количество выбывших из ДФО в старых границах (без Бурятии и Забайкалья) составило 16 тысяч человек, по и тогам 2018 года — еще больше, 22 тысячи человек. Для 8-миллионного округа это много.