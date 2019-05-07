В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»

Автор статьи для EU Reporter Джеймс Уилсон признал, что Путин — очень популярная личность в российском обществе. «Он пользуется таким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин смог достигнуть его и сохранять в течение многих лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости среди российского населения. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся с отвращением и страхом с примесью уважения», — пишет журналист.
В то же время Уилсон отмечает, что российский президент «прекрасно осознает, что, для того чтобы завоевать преданность народа, мало лишь “острого пера и меча”, подлинно историческая личность и любимый лидер нации должен также осуществлять значимые перемены в жизни страны». Держа это в уме, Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах для развития России до 2024 года, пишет ИноСМИ.
Подписав этот документ, отмечает Уилсон, Путин поставил перед своим правительством одну из крупнейших задач в двадцатилетней истории своего правления. Он запустил девять национальных проектов по развитию ключевых областей в жизни страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту количества населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, повышению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и, главное, к сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности».
Журналист отмечает, что «строительство моста через Керченский пролив стало прелюдией к будущему успеху Путина». «Этот широкомасштабный инфраструктурный проект был завершен вовремя, всего спустя неделю после инаугурации, что стало политическим прецедентом, открыло новый транспортный канал и создало множество рабочих мест в связанных индустриях. Успешный опыт выполнения конкретной задачи в столь трудных экономических и внешнеполитических условиях послужил поводом для дискуссий о запуске дополнительного национального проекта по модернизации старых и строительству новых крупных инфраструктурных объектов, как те, что были построены в рамках интегрированного северного мегапроекта по производству и сжижению газа на Ямальском полуострове, расположенном к северу от Северного полярного круга. Этот проект подтверждает статус России как лидера энергетики в Арктике», — пишет Уилсон.
Он также отмечает, что Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют, а новый раунд жестких санкций лишь временно замедлил ряд успешных вложений российских государственных облигаций.
«Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление, не прибегая к популизму и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Все вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока», — пишет Уилсон.
Он также отмечает, что российский президент пытается стабилизировать отношения России с Западом. «Улучшение сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах», — пишет автор, упоминая о сотрудничестве многих европейских стран с Москвой в энергетической сфере.
«В завершение, неожиданным поворотом в сфере пиара для Путина обернулись президентские выборы в соседней Украине. Бывший президент Петр Порошенко воспринимал Россию как своего личного врага, и в течение своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом “Я или Путин”. Но во втором туре выборов избиратели отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73%. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений. Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается», — заключает Уилсон.