Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Земле начинается глобальный шторм?
Реформа ОСАГО: 6 важных фактов, которые затронут каждого
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
На этих снимках невозможно узнать Стамбул: фото изнанки города
255 лет Смольному: как готовили фрейлин и покладистых жен5 мая 1764 года Екатерина II подписала указ об образовании новых образовательных учреждений. Тогда же появился Смольный - первое женское учебное заведение в России
Опубликовано СМС бортпроводника, погибшего в Шереметьево
Дания попыталась перехватить два самолета России
Реакция директора на весть о смерти Бориса Моисеева
Шац объяснил, почему больше не живет с Лазаревой
“Хотела увидеть сына”: что известно о погибших в Шереметьево
Не молния: летчик назвал причину пожара Суперджета
Алена Хмельницкая увезла молодого бойфренда в путешествие
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
10:18 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»

Бельгийское издание EU Reporter опубликовало статью под заголовком «Новая эра Путина», вспомнив все достижения российского президента за первый год его четвертого срока.

Источник: РИА "Новости"

Автор статьи для EU Reporter Джеймс Уилсон признал, что Путин — очень популярная личность в российском обществе. «Он пользуется таким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин смог достигнуть его и сохранять в течение многих лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости среди российского населения. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся с отвращением и страхом с примесью уважения», — пишет журналист.

В то же время Уилсон отмечает, что российский президент «прекрасно осознает, что, для того чтобы завоевать преданность народа, мало лишь “острого пера и меча”, подлинно историческая личность и любимый лидер нации должен также осуществлять значимые перемены в жизни страны». Держа это в уме, Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах для развития России до 2024 года, пишет ИноСМИ.

Подписав этот документ, отмечает Уилсон, Путин поставил перед своим правительством одну из крупнейших задач в двадцатилетней истории своего правления. Он запустил девять национальных проектов по развитию ключевых областей в жизни страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту количества населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, повышению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и, главное, к сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности».

Журналист отмечает, что «строительство моста через Керченский пролив стало прелюдией к будущему успеху Путина». «Этот широкомасштабный инфраструктурный проект был завершен вовремя, всего спустя неделю после инаугурации, что стало политическим прецедентом, открыло новый транспортный канал и создало множество рабочих мест в связанных индустриях. Успешный опыт выполнения конкретной задачи в столь трудных экономических и внешнеполитических условиях послужил поводом для дискуссий о запуске дополнительного национального проекта по модернизации старых и строительству новых крупных инфраструктурных объектов, как те, что были построены в рамках интегрированного северного мегапроекта по производству и сжижению газа на Ямальском полуострове, расположенном к северу от Северного полярного круга. Этот проект подтверждает статус России как лидера энергетики в Арктике», — пишет Уилсон.

Он также отмечает, что Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют, а новый раунд жестких санкций лишь временно замедлил ряд успешных вложений российских государственных облигаций.

«Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление, не прибегая к популизму и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Все вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока», — пишет Уилсон.

Он также отмечает, что российский президент пытается стабилизировать отношения России с Западом. «Улучшение сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах», — пишет автор, упоминая о сотрудничестве многих европейских стран с Москвой в энергетической сфере.

«В завершение, неожиданным поворотом в сфере пиара для Путина обернулись президентские выборы в соседней Украине. Бывший президент Петр Порошенко воспринимал Россию как своего личного врага, и в течение своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом “Я или Путин”. Но во втором туре выборов избиратели отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73%. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений. Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается», — заключает Уилсон.

 День Победы – торжество или трагедия?
Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому
СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ 100
«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали
Кокорин не смог сдержать слез во время последнего слова в суде
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону
В России начали действовать новые правила диспансеризации
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
Спорт
«Ливерпуль» без Салаха: возможно ли чудо против «Барселоны»? Во вторник на «Энфилде» состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов
Hi-Tech
Идентификация пользователей мессенджеров не работает 5 мая, должна была начаться обязательная идентификация пользователей по номеру телефона...
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями У королевы Елизаветы II появился еще один правнук
Леди
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки Звезду сравнили с Кармен и ведьмой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь