11:09 (мск), источник: RNS
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру (ГПУ), передает украинское издание «Вести».
«Порошенко не приехал на допрос в ГПУ. К прессе вышел начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Он отметил, что президента будут вызывать на допрос вновь», — отмечается в заметке.
Издание отмечает, что Порошенко будет оштрафован, если снова не приедет на допрос.
6 мая «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГПУ сообщили, что ведомство вызвало Порошенко на допрос по делам о преступлениях против «евромайдановцев».
Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко создал множество проблем при расследовании дел, связанных с протестами на Майдане в 2013—2014 годах, сообщал портал LB.ua. Сам же Порошенко заявлял о неэффективном расследовании этих дел.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.