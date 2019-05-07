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11:09 (мск), источник: RNS

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру (ГПУ), передает украинское издание «Вести».

Источник: AP 2019

«Порошенко не приехал на допрос в ГПУ. К прессе вышел начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Он отметил, что президента будут вызывать на допрос вновь», — отмечается в заметке.

Издание отмечает, что Порошенко будет оштрафован, если снова не приедет на допрос.

6 мая «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГПУ сообщили, что ведомство вызвало Порошенко на допрос по делам о преступлениях против «евромайдановцев».

Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко создал множество проблем при расследовании дел, связанных с протестами на Майдане в 2013—2014 годах, сообщал портал LB.ua. Сам же Порошенко заявлял о неэффективном расследовании этих дел.

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