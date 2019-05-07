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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В России станет меньше баров и больше гаражей

Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в мае.

Россиянам готовят «гаражную амнистию»

В мае в Госдуму планируется внести подготовленный Минэкономразвития законопроект, позволяющий легализовать миллионы гаражей.

В ведомстве отмечают, что главная задача — дать возможность гражданам, не имеющим документов на гаражи, оформить их в собственность и приобрести землю под ними.

Сегодня в Едином государственном реестре юридических лиц находятся почти 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов, на кадастровом учете состоят более 5,5 миллиона гаражей.

В то же время не оформленных в установленном порядке гаражей гораздо больше, а в законодательстве вообще отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».

Техосмотр обяжут фиксировать на фото

Автосервисы будут делать два снимка — в начале процедуры и в конце. Целью законопроекта, который был принят в первом чтении в декабре 2018 года, является предотвращение выдачи «серых» диагностических карт. Авторы инициативы также предлагают оформлять их только в электронном виде. Данные о проверке автомобиля будут передаваться в облачное хранилище. Техническими экспертами смогут выступать индивидуальные предприниматели, которые получат аккредитацию в качестве оператора техосмотра.

При этом правительство отказалось от первоначальной идеи обязать автосервисы фиксировать процесс техосмотра на видео. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, все необходимые поправки уже рекомендованы к принятию.

Выдавать микрокредиты под залог жилья запретят

В апреле соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Кроме запрета выдавать микрокредиты под залог жилья будут в принципе ужесточены требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их поддержали все фракции нижней палаты парламента.

По словам Вячеслава Володина, поправки в закон позволят «пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства».

Кроме того, если закон примут, микрофинансовым организациям предоставят дополнительные возможности по установлению личности клиентов — они будут идентифицировать их с помощью государственных информационных систем (хоть и с определенными ограничениями), а также смогут делегировать эту задачу банкам. Эта мера защитит организации от мошенников, которые получают микрокредиты по чужим паспортам.

Наконец, законопроект ужесточит требования к деловой репутации и квалификации владельцев микрокредитных компаний и увеличит минимальный размер их капитала до 5 миллионов рублей (сейчас — 10 тысяч рублей).

Срок представления поправок завершается 17 мая. После этого инициатива должна быть рассмотрена во втором чтении.

Россиянам разрешат охотиться с луком

Ранее такой законопроект уже прошел первое чтение. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник. Парламентарии отметили, что по действующему законодательству луки можно использовать только для занятий спортом. Нововведение позволит четко определить правовой статус лука как стрелкового метательного оружия.

В соответствии с новыми правилами, покупать луки смогут россияне, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия.

Для получения такой лицензии гражданам нужно будет пройти все необходимые экспертизы: психиатрическую, химико-токсикологическую и наркологическую.

«Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы», — заключили авторы законопроекта, срок внесения поправок в который завершился 2 мая.

Иностранцы смогут высаживаться в Арктике

Срок внесения поправок в принятый в первом чтении законопроект также заканчивается в мае. Авторы инициативы отмечают, что это позволит иностранным туристам высаживаться на берег в нескольких портах Арктики и Дальнего Востока, чтобы осматривать достопримечательности.

Раньше посещение исторических мест освоения Арктики и природных мест «с неповторимой флорой и фауной» было предусмотрено только с борта круизных судов. Теперь же туристы смогут сходить на берег, что позволит корректировать туристические маршруты, «не создавая при этом угроз в сфере безопасности».

В этих же портах туристические суда смогут пополнять припасы.

Ночные бары хотят убрать из жилых домов

В мае депутаты планируют рассмотреть законопроект Брянской областной думы о предоставлении регионам права ограничивать продажу алкоголя.

Авторы выступают за то, чтобы местные власти могли сами решать, можно ли продавать алкоголь после 23 часов в кафе, барах и ресторанах, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов. То же самое может коснуться и пристроек к зданиям.

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