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12:34 (мск), источник: Ведомости

Порошенко не пришел на допрос в генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.

Источник: Reuters

Ведомство вызвало Порошенко для подписания протокола по делам о преступлениях против участников Евромайдана (он был составлен в ноябре 2016 г., но Порошенко так и не подписал его) и дополнительных вопросов по этим делам.

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», — заявил Горбатюк. Он добавил, что допрос должен был стать для Порошенко вторым по этим делам. Дополнительные вопросы прокуроров касались событий 18—19 февраля и 1 декабря 2013−2014 гг., уточнил он.

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины отметил, что статус президента не позволяет применять к Порошенко привод. Однако при повторной неявке ведомство обратится в суд, чтобы добиться штрафа для украинского президента. «Если закончатся полномочия, будем обращаться в суд по применению привода», — заключил он.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко в свою очередь заявил, что Порошенко готов дать показания, когда у него не запланированы официальные мероприятия. «Мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», — заключил Луценко (цитата по «Интерфаксу»).

После прошедших весной выборов на Украине, в результате которых президентом был избран актер Владимир Зеленский, в адрес Порошенко посыпались обвинения в злоупотреблении властью. Судьи, отменившие национализацию Приватбанка, которая прошла в 2016 г., заявили о вмешательстве властей в их работу, в том числе со стороны действующего президента Украины. А лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева — Киевской кондитерской фабрики Roshen.

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