Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посмеялись, обнялись: Кокорин и Мамаев обрадовались вердикту суда
На Украине ликвидируют легендарный автомобильный завод
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
Алена Хмельницкая увезла молодого бойфренда в путешествие
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Опубликовано СМС бортпроводника, погибшего в Шереметьево
Дания попыталась перехватить два самолета России
Реакция директора на весть о смерти Бориса Моисеева
Шац объяснил, почему больше не живет с Лазаревой
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Алена Хмельницкая увезла молодого бойфренда в путешествие
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Знаменитый режиссер пожаловалась на жертв трагедии в Шереметьево
Командир сгоревшего SSJ100 о хронологии катастрофы
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Налог на теплицы: мифы и факты
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
25Полководцы победы: «При параде»
14:46 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Советник президента РФ Сергей Глазьев выражал свою личную точку зрения, написав, что новые украинские власти во главе с избранным президентом Владимиром Зеленским могут заселить «зачищенный» от русского населения Донбасс евреями.

Источник: AP 2019

«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свою точку зрения Глазьев выразил ранее в своем блоге в газете «Завтра». «Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на “зачищенные” от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан», — написал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле «эта тема никак не обсуждается». «Все-таки блог — это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае это, скажем так, скорее личная точка зрения, это никоим образом не обсуждается», — отметил пресс-секретарь президента.

В России станет меньше баров и больше гаражей
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали
СМИ: следователи назвали ошибки экипажа SSJ после приземления
Ученые обнаружили останки 15 человек в могиле возрастом 5000 лет
Названы самые известные песни о Великой Отечественной войне
Олимпийский чемпион справился с непобежденным бойцом UFC
Спорт
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата России по футболу
Hi-Tech
Нужно брать: iPhone XR подешевел до адекватной отметки Самый дешевый смартфон из последней линейки Apple.
Авто
Новый Porsche для миллионеров: он стоит 21 000 000 рублей (фото) Porsche объявила о начале серийного производства спорткара 911 Speedster. Цена в России составит от 21 681 000 рублей
Кино
Малахов заступился за победившую на «Голосе» дочь Алсу Телеведущий уверен, что Микелла Абрамова не заслуживает травли
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Met Gala 2019 411
Маги, гадалки и прочая нечисть.... 236
Капризы 180
Активистка тётя Глаша 145
Леди
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки Звезду сравнили с Кармен и ведьмой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь