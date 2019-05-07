Рейтинг Дональда Трампа достиг максимума в 46%

По результатам предыдущего опроса Gallup рейтинг Трампа в первой половине апреля составлял 45%. В опросах Gallup Дональд Трамп является единственным президентом в современной истории, чей рейтинг никогда не достигал 50%.
В ходе исследования с 17 по 30 апреля были опрошены 1024 гражданина США.
Среди участников опроса, поддерживающих Республиканскую партию, уровень одобрения Трампа составил 91%. Среди тех, кто поддерживает Демократическую партию, — 12%. Среди независимых, то есть не поддерживающих ни одну из двух крупнейших партий страны, составил 37%.
Социологи объясняют нынешний рост рейтинга позитивными для Трампа результатами публикации доклада спецпрокурора Мюллера и благоприятной экономической ситуацией в стране — по результатам первого квартала ВВП США вырос на 3,2%, превысив прогнозы.
Напомним, генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного попыткам российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года. Были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре» президента с Россией.