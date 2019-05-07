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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои «пятые точки» и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Ранее СМИ обратили внимание на комментарий специалиста администрации Сургутского района Любови Иванцовой в социальной сети «ВКонтакте», размещенный ею в группе муниципалитета «Глава в районе», рассказывающий о деятельности мэрии.

Так, 2 мая в нем сообщалось о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Реагируя на жалобы жителей в этой связи, Иванцова предложила им «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Она добавила, что мост между селами по их приказу «строить не будут».

Этот и большинство комментариев к посту на данный момент удалены.

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«Считаю абсолютно недопустимым для муниципальных служащих любого ранга — от главы до инженера — некорректное поведение, в том числе комментарий в социальных сетях. Если это был действительно аккаунт нашего сотрудника, она выразила свою точку зрения, которая не имеет ничего общего с позицией администрации района. По факту публикации будет проведена проверка, комиссия по этике даст свое заключение», — сказал Трубецкой.

Он подчеркнул, что если вина сотрудницы будет установлена, она будет наказана «в соответствии с трудовым кодексом и законом о муниципальной службе».

Сама Иванцова во вторник разместила на своей странице в Facebook публикацию, в которой извинилась перед жителями указанных поселков. Она признала, что действительно была «неоправданно резка в своем комментарии». Чиновница также назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в тоне ее беседы с жителями сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.

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