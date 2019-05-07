Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»

17:45 (мск), источник: РИА Новости
Ранее СМИ обратили внимание на комментарий специалиста администрации Сургутского района Любови Иванцовой в социальной сети «ВКонтакте», размещенный ею в группе муниципалитета «Глава в районе», рассказывающий о деятельности мэрии.
Так, 2 мая в нем сообщалось о временном закрытии
Этот и большинство комментариев к посту на данный момент удалены.
«Считаю абсолютно недопустимым для муниципальных служащих любого ранга — от главы до инженера — некорректное поведение, в том числе комментарий в социальных сетях. Если это был действительно аккаунт нашего сотрудника, она выразила свою точку зрения, которая не имеет ничего общего с позицией администрации района. По факту публикации будет проведена проверка, комиссия по этике даст свое заключение», — сказал Трубецкой.
Он подчеркнул, что если вина сотрудницы будет установлена, она будет наказана «в соответствии с трудовым кодексом и законом о муниципальной службе».
Сама Иванцова во вторник разместила на своей странице в Facebook публикацию, в которой извинилась перед жителями указанных поселков. Она признала, что действительно была «неоправданно резка в своем комментарии». Чиновница также назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в тоне ее беседы с жителями сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.