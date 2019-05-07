18:28 (мск), источник: Коммерсантъ
«Сделка века» обретает контуры
Опубликованы выдержки предполагаемого плана США по
Израильская газета «Исраэль а-Йом» («Израиль сегодня») опубликовала документ, в котором, как утверждается, могут быть приведены выдержки из американского плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке, получившего название «сделка века». Его официальное представление намечено в июне, после окончания священного для мусульман месяца рамадан.
Газета, считающаяся близкой к
Детали «сделки» не разглашаются, хотя ранее в СМИ публиковались различные варианты возможных предложений США палестинцам и израильтянам. Но нигде не подтверждалось, что это и есть «сделка века». Ближневосточные политики — от президентов и королей, до министров иностранных дел — утверждают, что не видели документа.
По словам Джареда Кушнера, американский план конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки добиться мира на Ближнем Востоке предыдущих вашингтонских администраций. Выступая на прошлой неделе в вашингтонском Институте ближневосточной политики, он отказался отвечать на вопросы о деталях плана и подтвердил, что документ пока не показывали даже союзникам и партнерам США в регионе. «С нашими союзниками и партнерами будут проведены подробные консультации, и мы надеемся, что они окажут нам максимально возможную поддержку», — сказал он.
1. Между Израилем, Организацией освобождения Палестины и «Хамасом» будет подписано трехстороннее соглашение о создании палестинского государства, которое получит название «Новая Палестина» и будет находиться на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, за исключением территорий, занятых еврейскими поселениями.
2. Блоки еврейских поселений останутся в руках Израиля и к ним будут присоединены изолированные поселения. Площадь блоков возрастет в соответствии с прибавленными изолированными поселениями.
3. Иерусалим не будет разделен, а станет объединенной столицей Израиля и «Новой Палестины». Арабские жители города станут гражданами «Новой Палестины». Муниципалитет Иерусалима будет нести ответственность за все районы Иерусалима, кроме районов, за которые будет нести ответственность новое палестинское правительство. Евреям не разрешат покупать арабские дома, а арабам не разрешат покупать еврейские дома. Никакие дополнительные районы не будут присоединены к Иерусалиму. Статус святых мест не изменится.
4. Рядом с сектором Газа Египет сдаст в аренду Палестине земли с целью создания аэропорта, фабрик, сельхозработ и торговли. Размер территорий и цена будут определяться между сторонами при посредничестве поддерживающих соглашение стран.
5. Поддерживающими странами будут называть тех, кто окажет поддержку осуществлению этого соглашения: Соединенные Штаты, Европейский союз и нефтедобывающие страны Персидского залива. Они должны предоставить в течение пяти лет $30 млрд на национальные проекты для «Новой Палестины». Разделение между поддерживающими странами: США — 20%, ЕС — 10%, нефтедобывающие страны Персидского залива — 70% (будут разделены в зависимости от добычи нефти).
6. В «Новой Палестине» не предусмотрена армия. Легкое оружие будет только у полиции. Между Израилем и «Новой Палестиной» будет подписано соглашение об обороне, в котором Израиль будет гарантировать палестинцам защиту от внешней агрессии. А палестинцы будут платить Израилю за эту защиту. Стоимость этого платежа должна быть согласована между сторонами при посредничестве «стран поддержки».
7. При подписании соглашения предполагается, что «Хамас» сдаст все свое оружие, а члены движения будут продолжать получать зарплату от «стран поддержки» до создания палестинского правительства. Выборы в Палестине должны пройти в течение года. Освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем начнется через год после выборов и будет проходить в течение трех лет.
8. Также предполагается открытие дорог для прохода товаров и рабочих в Израиль и Египет. В течение пяти лет в «Новой Палестине будут созданы морской порт и аэропорт. До этого момента будут использоваться аэропорт в Израиле и морские порты в Израиле. Границы между новой Палестиной и Израилем будут открыты для прохода граждан и товаров. Планируется строительство автострады на высоте около 30 м над землей, которая свяжет Газу и Западный берег реки Иордан. Строительством будет заниматься китайская компания. Финансирование проекта придет из Китая — 50%, Японии — 10%, Южной Кореи — 10%, Австралии — 10%, Канады — 10%, США и Евросоюза — 10%.
9. Долина реки Иордан останется в руках Израиля. 90-е шоссе (соединяет Израиль с севера на юг) станет платным, дорога будет четырехполосной. Две полосы будут связывать «Новую Палестину» и Иорданию.
10. Если «Хамас» и ООП откажутся от этих предложений, США отменят всю свою финансовую поддержку палестинцам и добьются того, чтобы ни одна страна в мире не переводила им деньги.
Если ООП согласится с условиями этого соглашения, а «Хамас» или «Исламский джихад» не согласятся, то лидеры этих движений будут привлечены к ответственности, и при следующем раунде насилия между Израилем и «Хамасом» США поддержат Израиль, чтобы лично нанести вред лидерам «Хамаса» и «Исламского джихада». Если Израиль возразит против этого соглашения, экономическая поддержка Израиля прекратится.
Отметим, что США уже отказались от финансовой помощи палестинцам. А палестинское руководство заранее отвергло все американские планы. Скептически к американским попыткам добиться урегулирования на Ближнем Востоке относятся и в Европе, и в США.
Ранее Джаред Кушнер неоднократно давал понять, что в обмен на мирные договоренности народы региона получат экономические преференции. При этом в США отмечали, что, если их план не примет палестинская администрация в Рамалле (Организация освобождения Палестины и «Фатх»), они будут отдельно работать с властями сектора Газа («Хамас»). Еще год назад СМИ писали, что США запросили у арабских монархий Персидского залива около $1 млрд на инфраструктурные проекты в Палестине, в том числе в секторе Газа. Египетские СМИ утверждали, что в планах — создание зоны свободной торговли на Синае, где будут запущены пять крупных промышленных проектов, на которых будут задействованы рабочие из Газы. Обсуждалось также строительство порта, электростанции и аэропорта.
В январе этого года израильский «10 канал» сообщал, что США планируют создать независимое палестинское государство на Западном берегу реки Иордан (но не в секторе Газа), заморозить строительство новых еврейских поселений и передать новому независимому палестинскому государству отдельные районы Восточного Иерусалима. Американский телеканал CBN News сообщал, что «сделка века» предусматривает обмен землями: Палестина получит 85−90% Западного берега, а еврейские поселенцы оттуда будут возвращены на территорию Израиля. По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», США якобы предлагали президенту Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, но он отказался.
Марианна Беленькая