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04:50 (мск), источник: Известия

В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе

Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия американских военных баз в Европе. Об этом «Известиям» заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Источник: youtube.com

«Сценарий понятен — он уже давно написан, и они его просто отрабатывают. Речь фактически идет о скрытой оккупации», — сказал Гердт.

По его словам, партия поднимет этот вопрос после европейских выборов, «когда “Альтернатива для Германии” и наши союзники из других стран войдут в Европарламент серьезным блокирующим большинством».

«Возьмите, например, ту же авиабазу Рамштайн в Германии. Ни один гражданин ФРГ туда не может войти. Даже полиция не может. Что делается внутри, мы не понимаем и не знаем. Туда завозятся материалы, продукты и снаряжение, но мы не контролируем этот процесс. Мы не знаем, что там лежит. А это уже не партнерские отношения», — добавил Гердт.

Политик сообщил, что АдГ также планирует осветить вопрос отмены антироссийских санкций, поскольку политика ограничений обошлась немецкой экономике более чем в €100 млрд. Кроме того, под угрозой ликвидации оказалось около 600 тыс. рабочих мест в одной только ФРГ.

«Антироссийские санкции — деструктивная мера, и это прописано в нашей партийной программе. Политики иногда говорят, что это дипломатический метод, но на самом деле речь идет о провале дипломатии. Санкции не принесли никому ничего позитивного», — подчеркнул Гердт.

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