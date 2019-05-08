Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США назвали лучший истребитель в мире
Реформа ОСАГО: 6 важных фактов, которые затронут каждого
Юлия Меньшова показала редкие фото красавицы-дочки
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
5 предметов, которые способны изменить любой интерьер
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Туристы со скандалом возвращаются с отдыха в Турции и ОАЭ
Последнее СМС бортпроводника, погибшего в Superjet
Погибли дети: автомобиль въехал в колонну дошкольников
Кем оказалась самая красивая сотрудница Росгвардии
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
В сети решили, что Оксана Федорова переборщила с уколами ботокса
Возлюбленная Петросяна прогулялась по парку в забавной шляпе
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В квартире канадца нашли 300 кошек: фото
Переселятся ли россияне в дома на колесах
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
12Первая встреча лидеров России и КНДР
12:23 (мск), источник: Интерфакс

Украина объявит вне закона российские паспорта для жителей Донбасса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Правительство Украины на заседании в среду признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: Reuters

«Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства», — сказал Гройсман в среду на заседании кабинета министров.

Он добавил, что правительство обратится к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к коллегам из государств G7 и Европейского союза с призывом ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

Указ Путина

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Новость
Зачем Путин упростил предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР. Мнение политологов

Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для «защиты прав и свобод человека и гражданина», в соответствии с законом «О гражданстве РФ» № 62-ФЗ.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей ЛНР первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

Порядок получения паспорта

Миграционные службы ЛНР и ДНР также начали принимать документы от граждан для оформления по упрощенной процедуре паспортов РФ.

Как сообщалось, полученные заявление и документы будут направляться в аппарат миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений — до трех месяцев.

В министерстве внутренних дел ДНР рассказали, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизованно на специально выделенных автобусах.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Глава МИД: Украина ответит на выдачу российских паспортов системно и асимметрично
Во время загрузки произошла ошибка.
7 мая© Ньюстюб
Умер композитор Евгений Крылатов
Казанские чиновники будут обедать в школах за 69 рублей
Синоптики рассказали о затяжной жаре
Около сотни домов на Сицилии выставили на продажу за €1
Автобус «Барселоны» уехал с ливерпульского стадиона без Месси
Уникальный «перевернутый» отель в Тунисе хотят снести (фото)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Ливерпуль» совершил чудо! Воля команды Юргена Клоппа оказалась сильнее магии Лионеля Месси
Hi-Tech
Аномалия в Атлантическом океане. Что это? Кому как, а ученые в восторге.
Авто
Фанаты решили создать идеальный «Ларгус» (подробности) Поклонники модели задумали построить универсальный Lada Largus для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и автомобильного туризма
Кино
Анджелина Джоли «опустошила» Селин Дион, отказавшись сыграть ее Источники рассказали об обиде певицы на бывшую приятельницу
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Новые фото сына Собчак и Виторгана растрогали сеть С Платоном проводят время старшие брат и сестра
Леди
Красивая старость: как стареют кинодивы золотого Голливуда Возраст может пугать, но актрисы ХХ века доказывают: морщины нужно носить с достоинством и особым шармом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь