Казанские чиновники весь май будут питаться в школьных столовых

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — цитирует пресс-служба слова Метшина на совещании в мэрии.
Мэр Казани отметил в целом, что вопросу организации школьного питания уделяется недостаточное внимание, и потребовал усилить работу в этом направлении.
«Есть объективные причины: за 94 рубля, учитывая рост цен, накормить вкусно при двухразовом питании — задача не из простых. Но посильная. Надо вовремя говорить обо всех проблемах и решать их. Даже с единичным случаем нарушения мы мириться не будем», — подчеркнул он и призвал привлечь к «работе над ошибками» в организации школьного питания родительские комитеты казанских школ, а также сформировать группу ответственных сотрудников исполкома и депутатов городской Думы для анализа школьного питания.
Метшин поручил за время летних каникул внести изменения в организацию школьного питания, чтобы дети получали горячие и качественно приготовленные блюда. «Мы прошли большую дорогу, многое сделали, чтобы дети питались качественной и здоровой едой в школах. Но как бывает в любой дороге, по пути раскрутились какие-то болтики, теперь их надо подтянуть», — отметил градоначальник.
В 2006 году в Казани была разработана муниципальная программа «Здоровое питание детям», создан единый оператор школьного питания — департамент социального питания и продовольствия, который стал обеспечивать школы полноценным меню по единым ценам. Благодаря данным мерам горячее питание стали получать свыше 80% школьников Казани (ранее — 37%). 23 тысячи школьников, или 18% от общей численности учащихся, относящихся к льготным категориям, все эти годы получают горячее питание бесплатно, за счет целевого финансирования из бюджета Казани.