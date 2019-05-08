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14:11 (мск), источник: Rambler.ru

«Прямая угроза»: на Трампа подали в суд за встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп нарушил два закона во время личных встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает Yahoo News, сказано в поданном против американского лидера иске.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп нарушил два закона во время личных встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает Yahoo News, сказано в поданном против американского лидера иске.

Иск был подан накануне. Истцами значатся государственная некоммерческая организация «Граждане за этическую ответственность в Вашингтоне», негосударственная некоммерческая организация «Архив национальной безопасности» и профессиональная ассоциация «Общество историков международных отношений в Америке».

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Истцы утверждают, что в ходе встреч с Путиным Трамп нарушил Закон об отчетах президента 1978 года и Федеральный закон об отчетах 1950-го. Эти документы обязывают составлять и хранить отчеты о деятельности президента США, в том числе о встречах с мировыми лидерами.

Истцы утверждают, что Трамп и его администрация умышленно отказались вести письменные отчеты о встречах с президентом России.

По словам исполнительного директора «Граждан за этическую ответственность в Вашингтоне» Ноа Букбиндера, столь «явное» нарушение закона мешает органам национальной безопасности США и американскому народу понять, каковы цели внешней политики администрации Трампа и как она их добивается.

«Отсутствие записей наносит реальный, неисчислимый ущерб нашей национальной безопасности и создает прямую угрозу прозрачности», — добавил он, призвав суд вынудить Белый дом вести и хранить отчеты.
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