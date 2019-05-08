«Прямая угроза»: на Трампа подали в суд за встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп нарушил два закона во время личных встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает Yahoo News, сказано в поданном против американского лидера иске.
Иск был подан накануне. Истцами значатся государственная некоммерческая организация «Граждане за этическую ответственность в Вашингтоне», негосударственная некоммерческая организация «Архив национальной безопасности» и профессиональная ассоциация «Общество историков международных отношений в Америке».
Истцы утверждают, что в ходе встреч с Путиным Трамп нарушил Закон об отчетах президента 1978 года и Федеральный закон об отчетах 1950-го. Эти документы обязывают составлять и хранить отчеты о деятельности президента США, в том числе о встречах с мировыми лидерами.
Истцы утверждают, что Трамп и его администрация умышленно отказались вести письменные отчеты о встречах с президентом России.
По словам исполнительного директора «Граждан за этическую ответственность в Вашингтоне» Ноа Букбиндера, столь «явное» нарушение закона мешает органам национальной безопасности США и американскому народу понять, каковы цели внешней политики администрации Трампа и как она их добивается.
«Отсутствие записей наносит реальный, неисчислимый ущерб нашей национальной безопасности и создает прямую угрозу прозрачности», — добавил он, призвав суд вынудить Белый дом вести и хранить отчеты.