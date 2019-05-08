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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Киев признал недействительными выданные в Донбассе российские паспорта

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны выданные в Донбассе российские паспорта.

Источник: РИА Новости

Об этом написал на своей странице в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз добавила, что получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР могут лишить социальных выплат и пенсий.

На прошлой неделе заместитель Черныша Юрий Грымчак заявил, что в Киеве выяснят имена всех выходцев из Донбасса, кто получит российское гражданство.

В Москве прокомментировали происходящее. «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Указ о паспортах

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал этот шаг Москвы и заявил, что Киев готов предоставлять убежище и гражданство всем, «кто готов бороться за свободу», в первую очередь — россиянам.

В ответ Путин сказал, что они с Зеленским, очевидно, смогут договориться, потому что у них «много общего». По его мнению, если Россия будет выдавать паспорта украинцам, а Украина — россиянам, то в конечном счете у всех будет единое гражданство, от чего обе страны выиграют.

Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы являются братскими народами.

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