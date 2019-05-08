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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

Главы Минобороны Сергей Шойгу назвал недопустимым принудительное включение детей офицеров в ряды юнармейцев. Как рассказал министр во время коллегии ведомства, Минобороны также выявило несколько случаев формального учета в рядах «Юнармии».

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Шойгу, были случаи «подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой». «Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета “Юнармии” и громко рапортуют о ее расширении», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

Как считает глава Минобороны, «нельзя стать патриотом по разнарядке». «Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения принудительное», — рассказал Сергей Шойгу.

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Для предотвращения подобных случаев он поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам «Юнармии» незамедлительно реагировать «на малейшие проявления формализма» в работе молодежного движения.

«Юнармия» была создана 29 октября 2015 года по инициативе Сергея Шойгу на основе детско-юношеской организации «Движение юных патриотов». Она существовала с конца 1990-х годов и в июле 2016 года получила государственную регистрацию. К 2019 году число участников «Юнармии» оценивалось примерно в 300 тыс. человек.

В середине марта «Ъ» стало известно, что Минобороны разослало руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса предложение о создании отрядов «Юнармии» при предприятиях. Письмо было разослано с целью «развития юнармейского движения», численность которого, по планам военных, к 2020 году должна составить около миллиона человек.

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