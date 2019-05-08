15:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия и Иран намерены искать пути обхода санкций США
Введенные США односторонние санкции препятствуют развитию внешнеторговых связей России и Ирана, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на
«Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям», — сказал российский министр (цитата по ТАСС).
Сергей Лавров призвал страны Европы придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам министра, Россия также будет убеждать европейских партнеров задействовать механизм, который позволит не зависеть США в банковских транзакциях.
«Этот механизм создан, но, насколько я понимаю, он гораздо менее эффективен, чем планировалось. Для Ирана важно, чтобы этот механизм позволял экспортировать иранскую нефть; мы поддерживаем это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД», — добавил глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).
СВПД был заключен в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.
8 мая 2019-го Иран объявил, что частично прекращает выполнение СВПД. Франция и Китай выступили против отказа от сделки. Кремль убежден, что решение Тегерана вызвано действиями Вашингтона.