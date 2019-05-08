Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Штаб Зеленского вынес вердикт по Азоскому морю
Реформа ОСАГО: 6 важных фактов, которые затронут каждого
Роды Меган Маркл обошлись в 2 миллиона рублей
Возлюбленная Петросяна прогулялась по парку в забавной шляпе
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Туристы со скандалом возвращаются с отдыха в Турции и ОАЭ
Последнее СМС бортпроводника, погибшего в Superjet
Шестеро пожарных, спасших Нотр-Дам, изнасиловали туристку - СМИ
Россиян не любят за границей из-за 6 особенностей
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Альбина Джанабаева взволновала соцсети смелым фото
Наши на Met Gala: что бы надели звезды отечественного шоу-бизнеса
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Иран намерены искать пути обхода санкций США

Введенные США односторонние санкции препятствуют развитию внешнеторговых связей России и Ирана, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Несмотря на санкции, торгово-инвестиционное сотрудничество двух стран «неплохо развивается», уточнил господин Лавров.

Источник: Reuters

«Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям», — сказал российский министр (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров призвал страны Европы придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам министра, Россия также будет убеждать европейских партнеров задействовать механизм, который позволит не зависеть США в банковских транзакциях.

«Этот механизм создан, но, насколько я понимаю, он гораздо менее эффективен, чем планировалось. Для Ирана важно, чтобы этот механизм позволял экспортировать иранскую нефть; мы поддерживаем это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД», — добавил глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

СВПД был заключен в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

8 мая 2019-го Иран объявил, что частично прекращает выполнение СВПД. Франция и Китай выступили против отказа от сделки. Кремль убежден, что решение Тегерана вызвано действиями Вашингтона.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

 Пилот сгоревшего SSJ 100 рассказал, что произошло
Зачем Дональд Трамп звонил Владимиру Путину
Умер композитор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки
Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ 100
Принц Гарри и Меган Маркл показали фото новорожденного сына
Синоптики рассказали о затяжной жаре
В Новосибирске с четвертой попытки установили памятник Сталину
Аллигатор нырнул в бассейн к туристам в США (видео)
Путин сменил главнокомандующего ВМФ
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Состав России на ЧМ-2019, возможно, самый звездный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов, и это еще не все
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
В Москве за день украли прокатных самокатов на 370 тыс. рублей После случившегося начата доследственная проверка
Кино
Анджелина Джоли «опустошила» Селин Дион, отказавшись сыграть ее Источники рассказали об обиде певицы на бывшую приятельницу
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Когда уходит муж... 487
Фильм "А зори здесь тихие". Что осталось за кадром. 287
Москва или Сочи 217
Запросы детей. Прогал в воспитании (много букв) 193
Леди
Красивая старость: как стареют кинодивы золотого Голливуда Возраст может пугать, но актрисы ХХ века доказывают: морщины нужно носить с достоинством и особым шармом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь