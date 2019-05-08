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16:50 (мск), источник: Daily Storm

Путин поздравил народы Украины и Грузии с Днем Победы

Президент России также передал всем фронтовикам и труженикам тыла этих стран слова глубокой благодарности.

Источник: AP 2019

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Украины и Грузии и ветеранов Великой Отечественной войны в этих странах с Днем Победы. Тексты двух телеграмм опубликованы на официальном сайте пресс-службы Кремля.

В своих посланиях российский лидер подчеркнул, что победа над фашистской Германией в 1945 году является бесценным достоянием российского, украинского и грузинского народов. Президент также отметил, что священный долг современного поколения — чтить память павших героев и бережно хранить правду о событиях тех лет.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы — нашим общим великим праздником, — говорится в сообщении, обращенном к жителям Украины. — Наш долг — отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии. Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе».

В поздравлении грузинскому народу глава российского государства подчеркнул, что «уверен, что, опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное развитие российско-грузинских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях».

Президент России также выразил убежденность в том, что народы России, Украины и Грузии должны «должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки», которые помогли победить в войне.

В конце двух поздравлений Путин обратился ко всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла со словами глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира, благополучия и процветания.

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Дмитрий Кузнецов

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