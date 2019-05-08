16:41 (мск), источник: RNS
Трамп объяснил крупные убытки своего бизнеса
Президент США Дональд Трамп объяснил, откуда взялись многомиллионные убытки его бизнеса в 1980—1990-х годах, о которых написала газета The New York Times.
«Застройщики в 1980-х и 1990-х годах, более 30 лет назад, имели право на массовые списания и снижение стоимости, и это при активном строительстве влекло за собой финансовые и налоговые потери практически во всех случаях. Всегда хотелось показать свои убытки с целью избежать налогов. Так делали все застройщики. Иногда это называли ''налоговым убежищем''», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Кроме того, он раскритиковал статью газеты The New York Times, которая сообщила, что бизнес Трампа в период с 1985 года по 1994 год потерял около $1,17 млрд. Он назвал статью неточной и «фейковой».
Ранее The New York Times опубликовала статью, где сообщила, что