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17:11 (мск), источник: Интерфакс

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU По данным СМИ, это было сделано в ответ на отказ выдать дипломатические визы части сотрудников посольства РФ в Стокгольме.

В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов, сообщает газета Expressen.

«Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну», — сказал изданию пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильсон.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по поводу этой информации. «Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе «в ответ», — сказала Захарова на брифинге в среду.

Так она прокомментировала информацию о том, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства в Стокгольме.

В конце февраля Служба госбезопасности Швеции задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, он был завербован в 2017 году офицером российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.

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