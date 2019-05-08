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18:40 (мск), источник: Интерфакс

Медведев утвердил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 г

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году, следует из утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства, отмечается, что единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Как сообщалось, одной из задач президент поставил «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

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«В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%», — говорится в едином плане.

«Достижение национальной цели развития предполагает выход темпов роста российской экономки на уровень несколько выше 3%. Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП России по ППС от Германии, занимающей 5-е место в мире, и позволят сохранить положительный отрыв от Индонезии, находящейся на 7-й позиции, а также будут выше прогнозируемых темпов роста мировой экономики», — рассчитывают в правительстве.

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году.

Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году.

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