Зеленский поздравил связную УПА* и ветерана Второй мировой войны

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Он также выложил фотографию с участником Второй мировой войны Иваном Залужным и связной Украинской повстанческой армии* (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов) Прасковьей Зеленчук-Потяг. На фотографии они пожимают друг другу руки.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов».
* Экстремистская организация, запрещенная в России.