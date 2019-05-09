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06:08 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро заявил, что Венесуэла освобождается от доллара

МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение.

Источник: РИА Новости

«Мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от доллара как финансового механизма. Идет грандиозный исторический процесс, когда народ говорит миру: да, можно производить, можно жить, функционировать без доллара и без финансовой системы гринго», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, все это называется «процессом национального освобождения». «Империя (США) нас блокирует, нам угрожает, преследует нас экономически и финансово, чтобы колонизировать. Но они не смогли и не смогут этого сделать, потому что мы переживаем процесс национального освобождения, мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от преследования, блокады, мы делаем страну более свободную, более независимую, которая идет по своему собственному пути, думает своей головой и делает вещи своими собственными руками», — отметил Мадуро.

Буквально 6 мая в Венесуэле была введена полностью свободная покупка и продажа валюты в коммерческих банках, следует из документа, опубликованного Центральным банком страны.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем государства, а операции с ней фактически были запрещены. Это в итоге привело к появлению огромного черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официально установленного курса. Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако, оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса черного рынка.

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Теперь же, следует из документа ЦБ за подписью первого управляющего вице-президента Соаиль Эрнандес, каждый коммерческий банк имеет право продавать и покупать валюту у граждан, устанавливая свой собственный курс.

При этом в документе ни разу не упомянут существовавший ранее курс DICOM. Более того, раз в день банки будут обязаны сообщать Центробанку свои средневзвешенные курсы, на основании которых ЦБ и будет формировать и публиковать свои курсы валюты.

Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы — с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты. Постепенно доллары начали официально принимать в отелях, ресторанах, магазинах, особенно с учетом практически полного отсутствия наличных боливаров в стране.

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Cитуация в Венесуэле остается нестабильной
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8 мая© Ньюстюб
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