05:59 (мск), источник: Интерфакс
Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого
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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого
«Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допускает возможность похищения
8 мая стало известно, что власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Ранее они решили лишить депутатской неприкосновенности участников переворота.