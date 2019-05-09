Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыт секрет таинственной дыры в Антарктиде (фото)
Суд разрешил таранить «обочечников»
Елизавета Боярская окрестила младшего сына
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
«Лучше бы я погибла»: пассажиры SSJ-100 рассказали о катастрофе
Началась драка: признание пассажира после трагедии
Хаматова высказалась о ненависти к ВОВ: тут нечем гордиться
Кто стоит за разграблением могилы Началовой
Кто лишний в сборной: оставят ли связку Капризов — Овечкин?
Российские игроки прошли курс подготовки пилотов
Тихие зори: женщины на войне
Пригожин и Валерия и еще семь пар, сохранивших страсть в браке
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
10Скончалась Элина Быстрицкая
05:59 (мск), источник: Интерфакс

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи», — говорится в сообщении.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допускает возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

8 мая стало известно, что власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Ранее они решили лишить депутатской неприкосновенности участников переворота.

Cитуация в Венесуэле остается нестабильной
Во время загрузки произошла ошибка.
8 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
Мадуро заявил, что Венесуэла освобождается от доллара
Стало известно, сколько осталось настоящих ветеранов войны
Зеленский поздравил связную УПА* и ветерана Второй мировой войны
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы
Уборщица помыла наружные окна на 19 этаже без страховки (фото)
Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры
Историк рассказала о дезертирах. Теперь ее пытаются уволить
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Еще один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Хет-трик бразильца Лукаса Моуры за тайм вывел «Тоттенхэм» в английский финал ЛЧ
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
Хромченко и Барановская расплакались в эфире «Модного приговора» Выпуск, приуроченный ко Дню Победы, получился очень эмоциональным
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Когда уходит муж... 690
Фильм "А зори здесь тихие". Что осталось за кадром. 340
Экономия и я 154
Я потерпела фиаско? 142
Леди
Красивая старость: как стареют кинодивы золотого Голливуда Возраст может пугать, но актрисы ХХ века доказывают: морщины нужно носить с достоинством и особым шармом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь