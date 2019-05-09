04:35 (мск), источник: РИА Новости
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров.
«Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины… и не отступим назад», — сказал он, выступая во Флориде перед своими сторонниками.
При этом Трамп подтвердил, что в четверг в Вашингтон прилетит китайский
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения заградительных барьеров против других товаров.
После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что Пекин может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что
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