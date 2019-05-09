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13:36 (мск), источник: ТАСС

В Южной Корее сообщили, что КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов

ТАСС, 9 мая — По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, запуск был осуществлен в 16:30 по местному времени (08:30 мск).

Источник: AP 2019

КНДР осуществила запуск неустановленных реактивных снарядов в восточном направлении. Об этом в четверг сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Отмечается, что запуск был осуществлен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто в 16:30 по местному времени (08:30 мск). Другие подробности пока не приводятся.

По данным газеты «Чосон Ильбо», ранее в этом районе была замечена мобильная пусковая установка баллистических ракет класса «Нодон». Дальность их полета оценивается в 1,5−2 тыс. км.

В свою очередь в Министерстве обороны Японии сообщили, что эти снаряды не достигали японских территориальных вод или японской исключительной экономической зоны в Японском море.
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«В настоящее время мы занимаемся сбором и анализом информации, однако, судя по всему, снаряды не достигли наших территориальных вод или исключительной экономической зоны», — цитирует представителя японского оборонного ведомства общественное телевидение NHK. Подчеркивается, что никакого ущерба или прямой угрозы национальной безопасности Японии в связи с новым запуском КНДР зафиксировано не было.

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море. В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью «оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием».

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