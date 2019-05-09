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13:43 (мск), источник: Известия

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости».

«Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет … знали о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО», — постановила судья Сузана Мугоша.

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Она подчеркнула, что именно россияне стали организаторами попытки госпереворота. По данным суда, они снабжали остальных участников путча деньгами и инструкциями.

Остальные фигуранты дела также были признаны виновными и получили разные сроки лишения свободы.

В феврале 2017 года специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие «российские властные структуры» причастны к попытке переворота в стране осенью 2016 года. Слова обвинителя прозвучали сразу после публикации газеты The Sunday Telegraph, в которой высказывались утверждения, что к попытке покушения на экс-премьера Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

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