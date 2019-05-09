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16:08 (мск), источник: Daily Storm

Лондон, Берлин и Париж осудили санкции США против Ирана

Страны Европы также призвали Тегеран воздержаться от эскалации конфликта.

Источник: AFP 2019

Представители Великобритании, Германии и Франции заявили, что не одобряют новые санкции, введенные США против Ирана. При этом страны-посредники ООН также призвали Иран отказаться от своего ультиматума по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, договор между Ираном и рядом стран о прекращении разработок ядерного оружия тегеранскими властями), о котором 8 мая заявил президент страны Хасан Роухани.

«Мы сожалеем о введении санкций со стороны США против Ирана, после выхода Соединенных Штатов из СВПД», — говорится в заявлении.

Представители трех стран подчеркнули, что договор заключался в том числе и для того, чтобы устранить экономическое давление на граждан Ирана.

«Мы напоминаем о нашем твердом намерении придерживаться наших обязательств по этому соглашению в отношении отмены санкций на благо иранского народа», — сообщили дипломаты европейских государств.

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Великобритания, Германия и Франция также отвергли ультиматум, выдвинутый ранее Тегераном. «Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в тексте. Представители стран призвали Иран не допускать эскалации ситуации и продолжать выполнять свои обязательства по СВПД.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на 60 дней. «Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — сообщил глава Ирана. Президент также отметил, что «новый путь Ирана является дипломатическим», и добавил, что сегодняшнее решение Тегерана «еще не конец для ядерной сделки».

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно иранской ядерной программы. Заключен в июле 2015 года. В группу входят: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция — пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), а также Германия. По соглашению Тегеран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада, в свою очередь, должны были пошагово снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено СБ ООН. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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