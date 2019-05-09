Китай опроверг обвинения Трампа в срыве торговой сделки

Ранее Трамп заявил, что США вводят пошлины, потому что Китай «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров. Он также сказал, что КНР «не может так делать», и «заплатит» за это. США будут увеличивать пошлины и «не отступят назад», добавил Трамп.
Китай выполняет свои обещания и это никогда не менялось.
Гао Фэнофициальный представитель министерства коммерции КНР
Он отметил, что пошлины не являются решением проблемы, они могут негативно сказаться на американских компаниях, американских потребителях и всей мировой экономике.
В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9—10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.