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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Китай опроверг обвинения Трампа в срыве торговой сделки

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай всегда выполняет свои обязательства, комментируя обвинения президента США Дональда Трампа в срыве торговой сделки.

Источник: AP 2019

Ранее Трамп заявил, что США вводят пошлины, потому что Китай «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров. Он также сказал, что КНР «не может так делать», и «заплатит» за это. США будут увеличивать пошлины и «не отступят назад», добавил Трамп.

Китай выполняет свои обещания и это никогда не менялось.
Гао Фэн
официальный представитель министерства коммерции КНР

Он отметил, что пошлины не являются решением проблемы, они могут негативно сказаться на американских компаниях, американских потребителях и всей мировой экономике.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9—10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

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