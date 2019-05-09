Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава ДНР принял решающее решение о границе с РФ
Суд разрешил таранить «обочечников»
Меган Маркл и принц Гарри раскрыли имя сына
Хромченко и Барановская расплакались в эфире «Модного приговора»
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Месть Трампа начинается с Украины
Лучше б погибла: пассажиры рассказали о катастрофе
Как вам навредит газированная вода
Мужское лицо выдает измену легче женского
Врач РФ прооперировал горло женщине, изнасиловал ее и не сел
В SVO экстренно эвакуировали ещё один суперджет
Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле
В сети решили, что Оксана Федорова переборщила с уколами ботокса
Украинцы закидывают камнями тех, кто празднует 9 Мая
24-летний полицейский погиб у Красной площади
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
14:51 (мск), источник: Известия

Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. Такое заявление глава государства сделал в беседе с журналистами в четверг, 9 мая, во время торжеств по случаю Дня Победы.

Источник: AP 2019
Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну.
Александр Лукашенко
цитата по ТАСС

В то же время Лукашенко отметил, что хоть руководству Белоруссии такое развитие событий «уже не страшно», «об этом надо думать всегда».

Читайте также
Политический возвращенец

Лукашенко подчеркнул, что республика уже пережила и «гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство». По его мнению, в Белоруссии больше не осталось опасностей, кроме негативных событий в экономике. В связи с этим он отметил, что экономика — это народ, и призвал каждого работать, как следует.

«Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас», — заключил он.

В начале марта Лукашенко во время общения с представителями прессы в Минске заявил, что не станет удерживать власть в стране и передавать ее своим детям. Он отметил сложность работы на высшем посту в стране, и добавил что «уже наелся этого президентства», пишет RT.

В то же время белорусский лидер заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту».

Для Лукашенко это уже пятый президентский срок. На выборах 11 октября 2015 года он набрал 83,49% голосов. Следующие выборы главы республики должны состояться в 2020 году.

 Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия
Под управлением любви: почему мы до сих пор слушаем Булата Окуджаву
В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москве
Фотогалерея: как прошел Парад Победы в Москве
Команда Зеленского сочла кнутом закон об украинском языке
Тест: хорошо ли вы помните стихи о войне
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Все пошло наперекосяк»: как «Аякс» повторил ошибку «Барселоны» Лондонский "Тоттенхэм" обыграл амстердамский "Аякс" и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
Защитники: 9 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Дети
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории Только в течение двух недель после начала Великой Отечественной войны на Восток отправили десятки тысяч детей
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук о том, как всем нам тяжело далась война.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь