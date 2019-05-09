Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

По словам Лукашенко, в Россию его никто не приглашал. Также он напомнил, что парад на 9 мая проводится и в Минске, «было бы сложно развести эти мероприятия».
9 мая — единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах — от Владивостока до Москвы.
Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, по приглашению Владимира Путина его посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В конце апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что приглашения лидерам иностранным государств рассылать не будут. «Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал он.
В прошлом году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В том же году Лукашенко объявил об отказе приезжать в Москву. Тогда он тоже объяснил это необходимостью принимать парад в Минске.
2015-й был юбилейным годом, тогда отмечалось 70-летие победы. По разным причинам от приезда в Москву и участия в торжествах тогда отказались лидеры многих стран, в том числе, президенты Польши, Финляндии, Южной Кореи, Черногории, Израиля, Болгарии, Молдавии, Узбекистана, Литвы, Латвии и Эстонии.