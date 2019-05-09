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16:00 (мск), источник: Daily Storm

В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям и СМИ

Блокировки связаны с подготовленными на 9 мая протестными акциями, пишут местные СМИ.

Источник: Reuters

С утра 9 мая в Казахстане начались блокировки различных интернет-ресурсов и соцсетей, в частности, недоступны Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Также ограничен доступ к ряду казахстанских изданий. По данным местных СМИ, правоохранительные органы проводят задержания активистов и журналистов в связи с протестными акциями «в поддержку честных выборов», которые должны были пройти 9 мая.

«В течение последнего часа как минимум наш сайт недоступен на территории Казахстана. Мы продолжим работу во всех соцсетях. Читайте наши новости здесь. Вслед за новостными ресурсами в Казахстане также заблокирован доступ к соцсетям и мессенджерам — не работают Telegram, Facebook, Youtube и Instagram», — сообщило в Twitter издание Vlast.kz.

Казахстанское «Радио Азаттык» (Радио Свобода) также отметило, что для многих пользователей внутри страны доступ к сайту радио был закрыт с утра 9 мая. СМИ связало блокировку с тем, что запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» ранее заявило о планах провести 9 мая в столице и в некоторых других городах митинги и шествия параллельно с поддерживаемыми властями акциями «Бессмертный полк».

Помимо блокировки интернет-ресурсов, в Казахстане также начались задержания активистов и журналистов.

«Радио Азаттык» заявляет, что полиция увела как минимум пять человек. «Находившиеся на месте полицейские сказали, что людей увезли в ближайшие отделения “для установления личности”, потому что они не предъявили свои документы», — сообщает сайт радио.

СМИ отмечают, что задержания 9 мая продолжаются по принципу задержаний, произведенным казахстанскими правоохранителями 1 мая. Тогда Протестующие требовали бойкотировать досрочные президентские выборы в Казахстане 9 июня. Среди протестующих были распространены лозунги: «Нур-Султан — не моя столица», «[президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев — не мой президент», «[председатель сената] Дарига [Назарбаева] — не мой спикер сената».

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе экс-спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева, который стал президентом после отставки бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Кандидатуру Токаева предложил Назарбаев, возглавляемая им партия «Нур Отан» инициативу единогласно поддержала.

Егор Латышев

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