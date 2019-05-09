16:00 (мск), источник: Daily Storm
В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям и СМИ
Блокировки связаны с подготовленными на 9 мая протестными акциями, пишут местные СМИ.
С утра 9 мая в Казахстане начались блокировки различных
«В течение последнего часа как минимум наш сайт недоступен на территории Казахстана. Мы продолжим работу во всех соцсетях. Читайте наши новости здесь. Вслед за новостными ресурсами в Казахстане также заблокирован доступ к соцсетям и мессенджерам — не работают Telegram, Facebook, Youtube и Instagram», — сообщило в Twitter издание Vlast.kz.
Казахстанское «Радио Азаттык» (Радио Свобода) также отметило, что для многих пользователей внутри страны доступ к сайту радио был закрыт с утра 9 мая. СМИ связало блокировку с тем, что запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» ранее заявило о планах провести 9 мая в столице и в некоторых других городах митинги и шествия параллельно с поддерживаемыми властями акциями «Бессмертный полк».
«Радио Азаттык» заявляет, что полиция увела как минимум пять человек. «Находившиеся на месте полицейские сказали, что людей увезли в ближайшие отделения “для установления личности”, потому что они не предъявили свои документы», — сообщает сайт радио.
СМИ отмечают, что задержания 9 мая продолжаются по принципу задержаний, произведенным казахстанскими правоохранителями 1 мая. Тогда Протестующие требовали бойкотировать досрочные президентские выборы в Казахстане 9 июня. Среди протестующих были распространены лозунги: «Нур-Султан — не моя столица», «[президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев — не мой президент», «[председатель сената] Дарига [Назарбаева] — не мой спикер сената».
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе
Егор Латышев