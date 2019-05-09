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17:40 (мск), источник: Известия

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится 5,2% территории Эстонии.

Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос.

Он отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса исключительно в рамках международного права и воевать не собирается. Журналистам ТАСС не удалось получить оперативный комментарий в российском посольстве, однако они предполагают, что речь идет о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

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Согласно Тартускому договору, подписанному 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

11 марта сообщалось, что представители EKRE собираются поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода (входит в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области). В партии предлагали провести всенародный референдум для изменения конституции.

А в начале февраля министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь назвал пребывание своей страны в составе Советского Союза оккупацией, которая нанесла ущерб. Компенсировать потери, по его мнению, должна Россия как правопреемница СССР.

Москва, в свою очередь, считает, что Эстония официально присоединилась к Советскому Союзу летом 1940 года в результате принятия местным парламентом решения об образовании Эстонской ССР и декларации о вступлении в СССР. В ответ Верховный совет СССР одобрил постановление о принятии Эстонии в состав союзного государства. В МИД РФ также неоднократно подчеркивали, что между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий.

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