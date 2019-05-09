СМИ: бывший охранник президента Бразилии возглавит разведку страны

20:23 (мск), источник: ТАСС
Сотрудник Федеральной полиции Бразилии Алешандре Рамажень Родригес, обеспечивавший охрану Жаира Болсонару после его избрания президентом страны в конце прошлого года, будет назначен на должность директора Национального разведывательного агентства (ABIN). Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo со ссылкой на главу кабинета госбезопасности генерала Аугусту Элену.
«Данное назначение преследует цель несколько изменить подходы к организации системы разведки», — приводит газета слова Элену.
Как пояснил генерал, это кадровая перестановка является личным решением главы государства. По мнению аналитиков
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