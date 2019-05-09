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19:34 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ призывает Иран больше не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — В МИД РФ заявили, что Москва решительно осуждает новый пакет санкций Вашингтона в отношении Тегерана, затрагивающий металлургическую отрасль.

Источник: AP 2019

Москва призывает Тегеран отказаться от дальнейших шагов по сворачиванию обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

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«Нам понятны ссылки Ирана на пункт 26 и пункт 36 СВПД. Они создают для Тегерана возможность при несоблюдении другими государствами — участниками Плана действий отказаться от части своих обязательств, которые, напоминаем, были приняты добровольно и соблюдались в контексте выполнения общего пакета договоренностей. В то же время призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства — участники ядерной сделки — соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке», — отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает новый пакет санкций Вашингтона в отношении Тегерана, затрагивающий металлургическую отрасль.

«Настаиваем на том, чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах. Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии, — отметили в ведомстве. — Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг».

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В коментарии указывается, что Москва призывает своих зарубежных партнеров не сворачивать сотрудничество с Тегераном, в том числе не прекращать закупки энергоносителей. «Призываем всех не сворачивать экономические связи, в том числе закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей», — заявили в российском дипведомстве.

В МИД отметили, что Москва продолжит работать с Тегераном по перепрофилированию предприятия в Фордо и строительству атомной электростанции в Бушере.

«Намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС «Бушер», — отметили в министерстве.

МИД РФ считает необходимым проведение заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

«Серьезность происходящего диктует необходимость созыва заседания предусмотренной СВПД [Совместным всеобъемлющим планом действий] Совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить дорожную карту движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности, которая имеет особое значение в плане поддержания региональной и глобальной безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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