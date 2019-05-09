22:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно взятым ранее в НАТО обязательствами.
«Как предполагается, мы должны защищать Германию от России. А получается, что Германия дает [деньги] так называемому врагу», — подчеркнул Трамп, добавив, что не хочет называть Москву врагом.
«Только глупые люди не хотят ни с кем ладить», — резюмировал американский лидер.
8 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства «Северного потока-2». По его мнению, реализация проекта поставит политику Европы в зависимость от Москвы.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.