02:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на митинги 11 мая
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан выйти на акции протеста в субботу, 11 мая. С соответствующим призывом он выступил на
«Страх не вынудит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на улицы страны в 10:00 утра (3:00 мск). Не только чтобы защитить парламент, но и ради защиты граждан», — заявил господин Гуайдо, которого цитирует журналист Габриэль Бастидас в Twitter.
В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и ряд европейский стран. Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который отказывается уходить в отставку до окончания своего срока, поддерживают Россия, Китай и Турция.
В конце апреля в столице Венесуэлы возобновились протесты. По подсчетам местного НПО, пострадали уже более 300 человек, 240 задержаны. Глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес утверждал, что сторонники оппозиции снова пытались совершить госпереворот. Власти Венесуэлы также говорили, что намерены защищать себя от внешнего вторжения.