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04:12 (мск), источник: ТАСС

CNN: Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатор WikiLeaks вновь предстанет перед присяжными 16 мая. В случае отказа давать показания, ее могут признать виновной в неуважении к суду и снова поместить в тюрьму.

Источник: AP 2019

ТАСС, 10 мая. Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, который ранее принял решение сменить пол и теперь носит имя Челси, освобожден из-под стражи в Вирджинии. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, Челси Мэннинг провела в тюрьме 62 дня. Она была взята под стражу в начале марта, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks. Причиной отказа от дачи показаний стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей.

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CNN отмечает, что Мэннинг вновь предстанет перед присяжными 16 мая. Если она откажется давать показания, она может быть признана виновной в неуважении к суду и снова помещена под стражу.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя — на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.

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Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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