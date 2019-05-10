Япония считает, что КНДР 9 мая запустила баллистические ракеты

«В результате комплексного анализа наше правительство пришло к выводу, что Северная Корея провела пуски баллистических ракет малой дальности. Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — приводит его слова информационное агентство Kyodo.
Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй — 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.
Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.