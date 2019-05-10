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06:36 (мск), источник: ТАСС

Япония считает, что КНДР 9 мая запустила баллистические ракеты

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Японии пришло к выводу, что КНДР 9 мая провела пуски баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая.

Источник: AP 2019

«В результате комплексного анализа наше правительство пришло к выводу, что Северная Корея провела пуски баллистических ракет малой дальности. Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — приводит его слова информационное агентство Kyodo.

Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй — 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.

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