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10:57 (мск), источник: Известия

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила, что страна поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: AP 2019

«Мы поддерживаем этот проект, чтобы обеспечить долгосрочное энергоснабжение Европы», — цитирует Шрамбок онлайн-издание Hasepost.

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При этом политик отметила, что также приветствуются и другие каналы поставки, однако рассматриваться они будут исключительно в качестве дополнительных.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К маю было уложено 1170 км газопровода (48% его общей протяженности), работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Позиция Дании тем не менее делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген пока не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.

Большинство стран Европы поддерживают «Северный поток — 2» и участвуют в его реализации. Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о своем желании поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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