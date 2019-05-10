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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростов за паспортом

Как жители непризнанных республик становятся гражданами России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В начале мая начал действовать упрощенный порядок выдачи российских документов жителям непризнанных республик Донбасса. В Донецке и Луганске официально открылись центры приема документов, а в Ростовской области — центры выдачи, куда новые граждане России будут приезжать за готовыми паспортами. За тем как начинает работать механизм привлечения новых граждан наблюдал корреспондент «“Ъ”» Кирилл Кривошеев.

Новое отделение МВД РФ по вопросам миграции в Новошахтинске расположилось в здании местного дома культуры. Как рассказала «Ъ» его художественный руководитель Светлана Мирошниченко, в кабинетах, где жители Донбасса будут сдавать отпечатки пальцев и приносить присягу (обе процедуры обязательны при получении гражданства), еще недавно репетировал танцевальный кружок и хор «Россияночка». Но это не значит, что дом культуры закрылся, уверяет госпожа Мирошниченко. Все кружки продолжают свою работу, но в других помещениях.

«Это как если бы вместо трехкомнатной квартиры осталась двухкомнатная, — пояснила Светлана Мирошниченко.— Но нас не ущемили. Если президент дал указание — мы всегда рады потесниться».

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Система упрощенного получения российского гражданства жителями самопровозглашенных республик похожа на систему работы визовых центров. На их территории только собирают документы, а рассматривают их в соответствующих консульствах. В данном случае функции консульств выполняют специальные центры, открытые в Ростовской области. Документы, собранные в ДНР везут в село Покровское, а в ЛНР — в Новошахтинск.

Самим же приезжать в Россию жителям республик понадобится только потом — когда заявление будет одобрено, а новый российский паспорт готов.

Поэтому сейчас ни одного заявителя в этих учреждениях не встретить — никто пока не успел пройти всю процедуру до конца. Зато там можно было встретить представителя ЛНР, который привез партию документов.

Официально прием заявлений на получение российского гражданства в Луганске начался лишь 6 мая, но де-факто дело началось раньше. И уже к полудню 6 мая в Новошахтинск, поступили несколько коробок с документами. Замначальника миграционной службы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Руслан Найда заверил «“Ъ”», что люди, чьи документы были доставлены на рассмотрение первыми — не военные и не руководство республики, а обычные граждане.

Да, официально открытие было анонсировано на 6 мая. Но мы проводили работу, по сути, с первых дней как указ президента России (от 24 апреля, об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса — «Ъ») был опубликован.
Руслан Найда
Замначальника миграционной службы МВД Луганской народной республики (ЛНР)
Замначальника миграционной службы МВД Луганской народной республики Руслан Найда | Источник: Коммерсантъ

Напомним, что предыдущим шагом Москвы в расширении прав жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало признание на территории России выдаваемых в республиках документов. Однако число людей, получивших паспорта ДНР и ЛНР, так и оставалось небольшим. Например, по словам Руслана Найды, паспорта ЛНР есть лишь у 200 тыс. из 1 млн. 400 тыс. жителей самопровозглашенной республики. Но теперь, согласно указу президента РФ от 24 апреля, наличие этих документов стало необходимым условием, чтобы претендовать на российское гражданство. А значит, теперь и за ними может выстроиться очередь.

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О том, что при получении паспортов самопровозглашенных республик приходится сталкиваться с серьезными сложностями, «Ъ» рассказывали собеседники, как в Донецке, так и в Луганске.

Главная проблема — в регистрации, которая должна быть именно на неподконтрольной Киеву территории.

Как рассказал «Ъ» подполковник запаса народной полиции и общественный деятель ЛНР Андрей Марочко, с этими трудностями сталкиваются даже военнослужащие. «В принципе паспорта ЛНР делают всем военнослужащим, но для прописанных на подконтрольных Киеву территориях есть оговорка. Если военнослужащий на момент провозглашения республики (12 мая 2014 года — “Ъ”) находился у нас на территории и был в ополчении — он получит паспорт, если присоединился позже, то возникают проблемы, — сказал господин Марочко.— Таких решено прописывать на территории воинской части, за которой он закреплен и в которой служит».

В ДНР для выдачи паспорта республики также требуется прописка исключительно на территории, подконтрольной республике в настоящее время. При этом различий между пропиской в Славянске, который был под контролем ДНР в 2014 году или в Киеве не делается. Во всех подобных случаях необходимо получать адресную справку из ЖЭКа на основании подтверждения от двух свидетелей, что человек действительно там проживает.

Источник: Коммерсантъ

Известный оппозиционный политик из ДНР, глава общественного движения «Новороссия» Павел Губарев также подтвердил «Ъ», что проблемы с получением гражданства непризнанной республики и даже отказы бывают. «Но мне известны случаи, когда причиной отказа была какая-то процедурная формальность, но ни в коем случае не политика. Политики дело касалось только в случае с Андреем Пургиным (учредитель общественной организации Донецкая республика, действовавшей на востоке Украины и в России с 2005 года), но потом он паспорт все-таки получил», — пояснил господин Губарев.

Замначальника миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда также отметил, что законы республики позволяют иметь второе (например, российское) гражданство, в том числе и военнослужащим. Однако с точки зрения России, эта ситуация не так однозначна.
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Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», заявителям следует отказать, если они «участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций».

Мнения опрошенных «“Ъ”» юристов о том, запрещает ли это получить российские паспорта донецких и луганским силовикам, участвовавшим в боевых действиях против Украины, но не против Российской Федерации, разошлись. По мнению адвоката, партнера компании BMS Алексея Гавришева, указ президента РФ от 24 апреля, ставит жителей Донбасса в особое положение, и на них эта норма не распространяется. «Соответственно, если речь идёт о конфликтах, то в случае с Донбассом действует особый порядок», — сказал он «“Ъ”». Адвокат Илья Новиков, участвовавший в целом ряде громких дел, связанных с украинским конфликтом, выразил «“Ъ”» иную точку зрения. «Указ президента не отменяет закона, — сказал он.— Но факты участия в вооруженном конфликте надо устанавливать, а в случае с ДНР и ЛНР они устанавливаться не будут».

Вся правоприменительная практика, скорее всего, будет построена так, чтобы эти обстоятельства не проверялись. ФСБ и МВД могут выдать справку, что у них нет сведений, что данный заявитель участвовал в каком-то конфликте.
Илья Новиков
адвокат

Однако господин Новиков не исключил, что в будущем подобные решения о выдаче гражданства могут быть пересмотрены.

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Представитель главного управления МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов подробно комментировать этот вопрос отказался. «Это основание для отклонения не относится к полномочиям сотрудников внутренних дел, — сказал он.— Вы можете посмотреть указ “О порядке рассмотрения запросов гражданства” (издан в 2002 году — ““Ъ””), и в нем каждый пункт записан за определенным ведомством. Ни для кого не секрет, что органы государственно безопасности также участвуют в проведении проверок». Господин Адзинов также отметил, что «такой статус как военнослужащий ДНР или ЛНР» Россия не признает, но «если будут основания отклонить заявление — оно будет отклонено». В качестве примера такого основания сотрудник МВД привел совершение преступления на территории России или нахождение в розыске. «Люди, которые занимаются приемом документов на той стороне (в ДНР и ЛНР) уже знают наши требования, и теперь эта работа должна приобрести штатный характер», — добавил Кирилл Адзинов.

Представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Адзинов | Источник: Коммерсантъ
Как сообщают источники «Ъ» в Донецке, силовики самопровозглашенной республики сдали документы на получение российского гражданства централизованно и заранее.

Так что 3 мая, в день официального начала приема документов в ДНР, у зная МВД собрались гражданские люди. Народу было много. К полудню документы успели сдать только 30 человек, а всего в списке было 170 имен, что заставило некоторых записываться уже на следующий день.

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Некоторые из пришедших, например, 30-летний инженер Алексей, не скрывали, что паспорт России им нужен для переезда на постоянное место жительства. «У меня есть родственники в Краснодарском крае, пока поживу у них, а потом, может быть, возьму ипотеку, — сказал Алексей “Ъ”.— Есть хорошее предложение работы — зарплата больше 40 тыс. рублей». При этом Алексей добавил что «не выкидывает украинский паспорт» и в случае чего рассчитывает даже получать украинскую пенсию.

Были люди и с другой мотивацией. «Я считаю, что, после того как здесь, у нас, появятся люди с российским паспортами, Украине придется с нами договариваться, прекращать обстрелы», — сказал 55-летний водитель Сергей. Он также уверен, что выплату пенсию жителям Донбасса Россия «вполне может потянуть, и донецкая прописка никого не смутит». «В России заработки больше, и как гражданин я буду иметь все права, — считает безработный Андрей.— Например, если меня кинут — могу обратиться в суд. Кредит взять смогу нормально».

В генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону от разговора с «Ъ» отказались, отметив, что вся позиция Киева по этому вопросу уже выражена в двух заявлениях украинского МИДа. В них говорится, что «действия Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины» и что они «никаким образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий к гражданству Украины».

На мой взгляд, решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, не противоречит букве минских соглашений. Россия выигрывает в обоих случаях — если Донбасс реинтегрируется в состав Украины, это позволит быстро легализовать в России наиболее неприемлемую для Киева прослойку жителей — силовиков и чиновников непризнанных республик, которые, впрочем, сами не видят себя жителями Украины.
Александр Гущин
эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

«Если же кто-то из получивших российский паспорт захочет остаться на Украине, это будет сильным инструментом влияния, который уже активно использует Венгрия. Таким образом, Россия дает новой украинской власти сигнал, что она готова повышать ставки».

Кирилл Кривошеев, Новошахтинск; Анастасия Бойко, Донецк

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