Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

«Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы» — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 5 мая, на сайте президента Украины.
Также отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности страны. Канцлер ФРГ при этом отметила честность собеседника и состязательный дух выборов президента Украины. Она также выразила надежду, что новое руководство страны будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко раскритиковал решение Москвы и заявил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.
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