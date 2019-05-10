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17:17 (мск), источник: ТАСС

Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/ — Майкл Помпео проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Источник: AFP 2019

Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов», — отмечается в документе. 13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами. «Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщил также Госдепартамент.

Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.

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