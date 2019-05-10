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19:02 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Представитель России не будет участвовать в заседании Международного трибунала по морскому праву по делу задержанных за нарушение российских границ украинских моряков. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

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«Но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — отметила она.

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Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.

6 мая Россия направила вербальную ноту в организацию, в которой указала на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года после осуществления опасных маневров в российских территориальных водах.

Моряки ждут судебного разбирательства в московском СИЗО. Киев посчитал действия российских пограничников свидетельством военной агрессии и призвал международное сообщество добиться ответа Москвы.

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