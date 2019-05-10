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18:41 (мск), источник: Интерфакс

Гуайдо вновь призвал венесуэльцев выйти на улицы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников поддержать Национальную ассамблею, большинство депутатов которой выступают против действий властей, и выйти на улицы городов страны в субботу.

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«Мы располагаем поддержкой мира, диктатура сейчас переживает наихудший момент, она полна недоверия, предательства и заговоров. Спасибо людям на улицах! Завтра 11 мая мы выйдем по всей стране, потому что каждый шаг, который мы делаем на улицах, посвящен Венесуэле», — написал Гуайдо в своем твиттере под хештэгом #Преследование не остановит борьбу и лозунгами «Я защищаю Венесуэлу и Национальную ассамблею на улице! Выйдем на улицы за наших депутатов, за нашу ассамблею, за нашу страну».

Серьезные столкновения произошли в разных городах Венесуэлы в конце апреля-начале мая.

Венесуэльская оппозиция 30 апреля распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе «Карлота», на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Выступления, в которых пострадали несколько десятков человек, также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Позднее Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По его словам, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

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