Гуайдо вновь призвал венесуэльцев выйти на улицы

«Мы располагаем поддержкой мира, диктатура сейчас переживает наихудший момент, она полна недоверия, предательства и заговоров. Спасибо людям на улицах! Завтра 11 мая мы выйдем по всей стране, потому что каждый шаг, который мы делаем на улицах, посвящен Венесуэле», — написал Гуайдо в своем твиттере под хештэгом #Преследование не остановит борьбу и лозунгами «Я защищаю Венесуэлу и Национальную ассамблею на улице! Выйдем на улицы за наших депутатов, за нашу ассамблею, за нашу страну».
Серьезные столкновения произошли в разных городах Венесуэлы в конце апреля-начале мая.
Венесуэльская оппозиция 30 апреля распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе «Карлота», на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.
Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
Выступления, в которых пострадали несколько десятков человек, также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.
Позднее Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По его словам, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.