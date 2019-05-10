Зеленский сравнил Порошенко с ворующим имущество отеля туристом

Об этом он заявил в видеообращении с призывом назначить свою инаугурацию на ближайшую дату, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки, показанном на телеканале NewsOne.
По словам Зеленского, кадровые перестановки, которые в настоящий момент делает Порошенко в государственных структурах, являются «непоправимыми».
«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы… но Порошенко никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола, — сказал избранный президент. — Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — сказал Зеленский.
Избранный президент Украины добавил, что депутаты Верховной Рады должны назначить дату инаугурации на 19 мая.
«Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», — отметил Зеленский.
В заключение Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается «в нормальной работе всех институций». «Народ не должен ждать, пока кто-то завершит все назначения перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских “ксивах”, а про Украину», — заключил избранный глава государства.
Ранее в Верховную Раду Украины было внесено постановление о проведении инаугурации 19 мая этого года. В настоящий момент документ рассматривается парламентом. Вместе с тем некоторые депутаты Рады считают, что инаугурация Зеленского должна состояться позже — 28 мая; по мнению экспертов, парламентарии хотят оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного главы государства не было возможности распустить Раду.