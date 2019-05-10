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23:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по гуманитарному положению в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

По его словам, материалы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, искажают реальную ситуацию в сирийской провинции.

Зампостпреда отметил, что сейчас между коллегами, в том числе из США, ведется обсуждение ситуации в Сирии — по профессиональным, военным и политическим каналам. «Разумеется, наши американские партнеры понимают ситуацию на сирийском театре, поэтому не надо создавать в СБ виртуальную реальность, говоря, что диалога нет. На самом деле, в отрыве от камер, газет, журналистов ведется практическая работа», — заявил Сафронков.

Он добавил, что российская сторона настаивает на соблюдении суверенитета, целостности и независимости Сирии не на словах, а на деле.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

При этом большая часть региона контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе «Джабхат ан-Нусры»). В Москве утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в Идлибе «анклав терроризма».

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