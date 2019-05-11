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00:01 (мск), источник: Интерфакс

Госсекретарь США запланировал визит в Москву в ближайшие дни

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством.

«Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем», — говорится в сообщении Госдепа.

Ожидается, что в ходе визита состоится «откровенное обсуждение», в частности, темы контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Венесуэле, Северной Корее и Иране, цитирует слова представителя Госдепа американский телеканал CNN.

«Не секрет, что во многих областях у нас существуют разногласия с российским руководством. У госсекретаря пройдет откровенное обсуждение вызывающих беспокойство тем в наших двусторонних отношениях», — добавил представитель Госдепа.

В то же время, по его словам, существуют и такие сферы, в которых США работают вместе с Россией. Речь, в частности, идет об афганском мирном процессе и противодействии терроризму, отмечает CNN.

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