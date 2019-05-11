Госсекретарь США запланировал визит в Москву в ближайшие дни

«Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем», — говорится в сообщении Госдепа.
Ожидается, что в ходе визита состоится «откровенное обсуждение», в частности, темы контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Венесуэле, Северной Корее и Иране, цитирует слова представителя Госдепа американский телеканал CNN.
«Не секрет, что во многих областях у нас существуют разногласия с российским руководством. У госсекретаря пройдет откровенное обсуждение вызывающих беспокойство тем в наших двусторонних отношениях», — добавил представитель Госдепа.
В то же время, по его словам, существуют и такие сферы, в которых США работают вместе с Россией. Речь, в частности, идет об афганском мирном процессе и противодействии терроризму, отмечает CNN.