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10:26 (мск), источник: РИА Новости

США развернут на Ближнем Востоке ЗРК Patriot и десантный корабль Arlington

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США развернут ЗРК Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке на фоне напряженных отношений с Ираном, говорится в заявлении Пентагона.

Источник: РИА Новости

«Исполняющий обязанности министра обороны утвердил переброску корабля USS Arlington (LPD-24) и комплекса “Патриот” в ведение Центрального командования США (CENTCOM) в ответ на первичный запрос командования», — говорится в сообщении Пентагона.

«Эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов», — отмечается там же.

USS Arlington является десантным кораблем-доком водоизмещением 22 тысячи 600 тон, способным вмещать около 700 военнослужащих и 14 машин.

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