США развернут на Ближнем Востоке ЗРК Patriot и десантный корабль Arlington

«Исполняющий обязанности министра обороны утвердил переброску корабля USS Arlington (LPD-24) и комплекса “Патриот” в ведение Центрального командования США (CENTCOM) в ответ на первичный запрос командования», — говорится в сообщении Пентагона.
«Эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов», — отмечается там же.
USS Arlington является десантным кораблем-доком водоизмещением 22 тысячи 600 тон, способным вмещать около 700 военнослужащих и 14 машин.