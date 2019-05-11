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04:12 (мск), источник: РИА Новости

Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, принят нижней палатой парламента Франции, Национальным собранием, сообщает телеканал LCP.

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Ранее сообщалось, что данный законопроект был представлен в конце апреля на заседании кабмина Франции.

По данным телеканала, законопроект был принят в первом чтении, 32 человека высказались за него, пять против, 10 воздержались.

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В частности, законопроект подразумевает введение налоговых поблажек для людей, которые пожертвуют деньги на восстановление собора. Также он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться такой сбор.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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